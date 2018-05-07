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Ayşe öğretmen tahliye edildi

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Çocuklar ölmesin” dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, 6 aylık bebeği Deran ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi
Ayşe öğretmen tahliye edildi

Çocuklar ölmesin” dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, 6 aylık bebeği Deran ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi.

Telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve 6 aylık bebeği Deran ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulan öğretmen Ayşe Çelik, tahliye edildi.

MA'nın haberine göre, Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği’ne başvuruda bulunarak müvekkilinin cezasının “denetimli serbestlik” tedbiri ile infaz edilmesini talep etmişti. İnfaz Hakimliği, Karaman’ın talebini değerlendirerek Çelik’in tahliye edilmesine karar verdi.

Avukatı Mahsuni Karaman, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada ise üç gün önce Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlikle infazı için talepte bulunduklarını ve mahkemenin de kararını bugün verdiğini söyledi. Karaman, tahliyeyle ilgili kararın ayrıntılarının ise Pazartesi günü belli olacağını ve Çelik'in şu an cezaevinden tahliye edilerek, evine ulaştığını belirtti.

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