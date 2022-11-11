Ayşe Özertaç hayatını kaybetti

Ayşe Özertaç’ın vefatı başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Özertaç'ın cenazesi 11 Kasım Cuma günü Lefkoşa’da öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
Ayşe Özertaç’ın vefatı başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Özertaç'ın cenazesi 11 Kasım Cuma günü Lefkoşa’da öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
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