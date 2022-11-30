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Ayşe Somuncu hayatını kaybetti

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Ülkemizin sevilen simalarından, iyi insan Ayşe Somuncu yaşamını yitirdi.betti
Ayşe Somuncu hayatını kaybetti

Somuncu’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Ayşe Somuncu’nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Vadili Mezarlığı’na defnedilecek.

Yenierenköy Belediyesi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı:

“Derince köyü sakini Mustafa Bal’ın kayın validesi Ayşe Somuncu’nun vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi yarın (1 Aralık Perşembe) öğle namazına müteakip Vadili köyünde defnedilecektir. Yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun.”

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