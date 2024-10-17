Çatalköy'ün sevilen isimlerinde Ayşe Yaralıoğlu hayatını kaybetti.
Yaralıoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Ayşe Yaralıoğlu, yarın Çaralköy Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Çatalköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Çatalköy'ün sevilen isimlerinde Ayşe Yaralıoğlu hayatını kaybetti.
Yaralıoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Ayşe Yaralıoğlu, yarın Çaralköy Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Çatalköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
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