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Ayşe Yaralıoğlu hayatını kaybetti

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Çatalköy'ün sevilen isimlerinde Ayşe Yaralıoğlu hayatını kaybetti. 
Ayşe Yaralıoğlu hayatını kaybetti

Çatalköy'ün sevilen isimlerinde Ayşe Yaralıoğlu hayatını kaybetti. 

Yaralıoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. 

Ayşe Yaralıoğlu, yarın Çaralköy Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Çatalköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. 

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