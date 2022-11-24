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Ayşegül Baybars: 3 milletvekili ile Meclis’ten çekilmek bir başarı değil

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Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, yapmış oldukları birtakım değerlendirmeler sonrasında HP’den istifa kararı aldıklarını ifade ederek, “HP’den başka bir partiye geçmek için istifa etmedim” dedi.
Ayşegül Baybars: 3 milletvekili ile Meclis’ten çekilmek bir başarı değil

Halkın Partisi’nden (HP) istifasını açıklayan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Seçim Gündemi’ adlı programa katıldı.

Patiden istifa kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Baybars, yapmış oldukları birtakım değerlendirmeler ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay yapılan görüşmelerde bir şeylerin değişmeyecek olmasını gördüğünden dolayı istifa kararı aldığını ifade etti.

Baybars, HP’nin birlik ve bütünlüğü sağlama, kendi içindeki demokrasi çarkını çalıştırma isteği olmadığına değinerek, “Bir tane belediye başkan adayı bile çıkaramaz duruma geldiydik” dedi.

 

“3 MİLLETVEKİLİ İLE MECLİS’TEN ÇEKİLMEK BAŞARI DEĞİL”

Şu aşamada 3 milletvekili ile Meclis’ten çekilmenin bir başarı olmadığını dile getiren Baybars, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Seçimden önce sonra her ortamda insanlarla konuşuyoruz. Amaç bu ülkede bir şeyleri değiştirmekse, 1-2 kişi ile yapılamaz. Biz tümden redci bir yaklaşımda olmadık. Sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılsa ve herkesin görüşleri tam anlamıyla alınsa daha doğru bir karar ortaya çıkar”

Baybars, HP Genel Başkanı Özersay’ın kendisini ‘2020’de istifa eden 3 vekille aynılaştırma çabasına girdiğini’ vurgulayarak, “Olayı kişiselleştirildi. Bizi o 3 vekille aynılaştırmaya çalışmasınlar.” diye konuştu.

Kişileri tartışmak yerine özeleştiri yapılması gerektiğini belirten Baybars, “2016’da yola çıktığımız arkadaşlarımızın yüzde 80’i partiden koptu. Asıl bunun sorgulanması gerekiyor” dedi.

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