Ayşegül Baybars, “Ekonomik darboğazdaki işletmeler ve balıkçılık” konusuna dikkat çekti

Ayşegül Baybars, “Ekonomik darboğazdaki işletmeler ve balıkçılık” başlıklı konuşma yaptı.

Bakanların “biz tüm planlamaları yaptık ama Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bunlara izin vermiyor” dediğini söyleyen Baybars, hükümeti görevden çekilip yürütme görevlerini Üst Kurul’a devretmeye çağırdı.

“ÜLKEDE OKULLAR AÇILMAMIŞSA, TURİZM BAŞLAMAMIŞSA BUNUN SORUMLUSU HÜKÜMET”

İlgili yasa maddesini okuyan Baybars, Komite’nin sadece öneri yaptığını; Komite’nin okul açıp kapatma, turizmi açıp kapatma gibi bir yetkisi olmadığını kaydetti.

Baybars, ülkede okullar açılmamışsa, turizm başlamamışsa bunun sorumlusunun hükümet olduğunu ifade etti.