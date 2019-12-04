Ayşegül Baybars Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde yer alan iki serginin açılışını yapacak

Kazakistanlı sanatçılar Arshyn Kabylbek , Rakhat Saparalieva ve Zeynelkhan Mikhamedjan’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 22 eserden oluşan karma sergi ile Kazakistanlı sanatçı Almas Nurgozhayev’e ait 15 eserden oluşan kişisel resim sergisi İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 6 Aralık 2019 Cuma günü saat 09.00’da, Kazakistanlı sanatçılara ait toplam 37 eserden oluşan bir kişisel sergi ile bir karma resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM) sergi salonunda yer alacak.

Arshyn Kabylbek Kimdir?

1989 yılında Çin'deki Kazak-Ili ilinin Shapshal köyünde doğdu. Çin'in Kuytun şehrindeki kolejde eğitim aldı. Kolejden mezun olduktan sonra Kazakistan’ın Almatı şehrinde bulunan T. Zhurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'ne girdi. Mezun olduktan sonra T. Zhurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi’nde öğretmen olarak görev aldı. Ulusal ve uluslararası birçok sanat sergisinde yer almıştır

Rakhat Saparalieva Kimdir?

Kazakistan'nın Taraz şehrinde dünyaya geldi. Almatı şehrinde bulunan Almatı Sanat Koleji'nden mezun oldu. Bir süre sanat atölyelerinde çalıştı. Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Bölgesel ve uluslararası sergilerde yer almıştır. Abay Kazak Dram Tiyatrosu'nda sahne tasarımcısı olarak çalışmaktadır.

Zeynelkhan Mikhamedjan Kimdir?

1959 yılında Moğolistan'da dünyaya geldi. 1978 yılında Ulan Batur şehrinde bulunan Sanat Okulu'ndan mezun oldu. 1991 yılına kadar Moğolistan Sanatçılar Birliği'nde grafik tasarımcısı olarak çalıştı. Moğolistan Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Kazakistan Sanat Akademisi sorumlu üyesidir. Kazakistan Esnafları Birliği üyesidir. “UNESCO Kalite Markası” uluslararası ödülüne layık görülmüştür. Sanat alanındaki başarılarından dolayı Kazakistan Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sanatçının eserleri, Kasteyev Devlet Sanat Müzesi, Moğolistan Güzel Sanatlar Müzesi, Kazakistan Devlet Başkanlığı Müzesi ayrıca Moğolistan, Kazakistan, Kore, ABD, İsveç, İsrail, Almanya, Rusya ve Japonya gibi ülkelerdeki birçok özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Almanya, İsveç ve Moğolistan'da birçok karma sergiye katılmıştır.

Kişisel sergisi açılacak sanatçı Almas Nurgozhayev kimdir?

29 Ocak 1988'de Kegen köyünde doğdu. 2003-2007 yılları arasında O. Tansıkbaev Almatı Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu’nda okudu. 2007-2017 yılları arasında T. Jurgenov Kazak Ulusal Akademisi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2014 yılından itibaren O. Tansıkbayev Almatı Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Koleji’nde çizim ve kompozisyon öğretmeni olarak görev almaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. Rusya’nın profesyonel sanatçılarından biridir.

2008 yılında "Şabıt" 11. Uluslararası Yaratıcı Gençlik Festivali’ne katıldı.

2009 yılında genç sanatçıların “Bağımsızlığın Nefesi” 3. şehir yarışmasına katıldı.

2010 yılında, “Sanatta Ulusal Fikir” adlı cumhuriyet sergisine katıldı.

2011 yılında, T. Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nin, Resim ve Heykel Fakültesi’nde en iyi dönem ödevi için birincilik ödülüne layık görüldü.

2012 yılında “Kıtaları birleştiren bir sanat” isimli sanat albümünün oluşturulmasına yönelik özel katkılarından dolayı teşekkür mektubu aldı.

2013 yılında Art Sapar seyahat sergisine katılım sertifikasını aldı.

2015 yılında Abu Dabi'deki "ART CARAVAN" isimli uluslararası sergiye katıldı.

2016 yılında kanserli çocuklara adanmış “Yaşamak istiyorum” adlı sosyal açıdan önemli projeye verdiği değerli katkılarından ve desteklerinden dolayı takdir belgesi aldı. Ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti'nin 25. yıldönümüne adanmış “Atalar bağımsızlık istedi” adlı ulusal yarışmaya katıldığı için ödüllendirildi.

2017 yılında, uluslararası yaratıcı gençlik festivali “JASTAR” kapsamında “Geleceğe Bakış” sergisinde benzersiz bir çözüm ve yeni bir sanat vizyonu için ödül kazandı.

2018 yılında, Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Fonu'nun desteğiyle genç sanatçıların "Enerji, Gençlik, Sanat" isimli uluslararası yarışmasında 3. oldu.