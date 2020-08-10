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Ayşegül Baybars'tan istihdam açıklaması

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars sosyal medya hesabından akrabalarından birinin istihdamı iddialarına dair açıklama yaptı
Ayşegül Baybars'tan istihdam açıklaması

İşte o açıklama:

Bir yılı aşkın bir süredir, gayrı hukuki taleplerini yerine getirmediğim için, gazetecilik meslek ilkelerini hiçe sayarak hakkımda sistematik karalama kampanyası başlatan ve hemen hemen her gün hakkımda asılsız ve gayrı ahlaki haberler üteten medya kuruluşu bu gün de aynı tavrına devam etmiştir.

İlgili gazetede bugün yayınlanan ve akrabalarımdan birini başka bir bakanlıkta işe aldırdığıma yönelik iddialar da tıpkı hakkımda aylardır üretilen diğer haberler gibi tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Daha önce şahsıma ve aileme kaşrı üretilen gerçek dışı yayınlarına istinaden söz konusu medya kuruluşu Yayın Yüksek Kurulu tarafından “yayın ilke ve esaslarına aykırı”, “eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı, iftira niteliği taşıyan” , “ özel hayatın mahremiyetine saldıran” yayınlar yaptığı sebebi ile cezalandırılmış ve uyarılmıştır.

Tüm bunların yanında, bir yıldır yaptığı tüm haksız asılsız ve mesnetsiz haberler için dava açmış ve polise şikayette bulunmuş durumdayım.

Ne var ki; verilen cezalar ve açılan davalara rağmen, sistemli bir şekilde sürdürülen bu yayınlar şahsımı tüm bu yaşananları kamuıyu ile paylaşmak zorunda bırakmıştır.

Bilinmelidir ki ; dün olduğu gibi bugün de hiçbir baskı ve tehdite boyun eğmeden görevimi yasalar çerçevesinde yerine getirmeye devam edeceğim.

Topluma hizmet için göreve geldiğim bu makamları itibarsızlaştırmaya çalışanlara, insanlar üzerinde baskı kurararak haksız taleplerini yerine getirilmesini dayatanlara karşı dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimi kamuoyuna saygı ile duyururum.

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