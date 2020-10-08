Ayşegül Garabli yazdı... 1 “REY” değil BİREY ol…

Seçimi boykot etmek ve seçime katılmamak elbette ki demokratik bir eylemdir.

Demokrasinin olduğu ülkelerde de olumlu sonuç verir.

Ancak verilen kavga demokrasi kavgası ise ve boykot için örgütlenme zemini hazırlanmamışsa tam tersine var olan statükoya hizmet eder.

Misal bizim ülkede, bu güne kadar boykot için herhangi bir örgütlenme oldu mu?

Olmadı.

Peki seçime katılacak olanların sayısı boykot edeceklerin sayısından kat kat fazla mı?

Evet.

Öyleyse boykotun etkisi nerede ne kadar olacak?

Yasa ve Anayasa tanımayanları, demokrasinin gereğini yapmaya mı davet edeceğiz?

Onlar da bize “madem halk bize karşı, buyurun alın siz yönetin” mi diyecek?

Eğer normal giden bir süreç olsaydı ve sadece isyanımız kendi yöneticilerimizin ülke yönetimine karşı olsaydı, o zaman kaç kişi olursa olsun boykot edenleri haklı bulurdum ve belki de ben de katılırdım kararlarına.

Çünkü çıkarılan bu sese ses katmakla çığlığa dönüşebileceğine inanırdım.

Ancak bu günkü koşullar, sadece kişilerin seslerinin çoğalmasını bekleyecek kadar iyimser değil.

Belki de kaderimizin son dönemecindeyiz.

Çünkü artık Kıbrıslıların çözümden uzaklaştırılma çabaları hem kuzeyde hem de güneyde aleni yapılıyor.

Müdahaleler gizlenmediği gibi sanki meşruymuş gibi davranılıyor.

Eskiden Kıbrıs halkı yok sayılsa da dillendirilmiyordu, şimdi açıktan aşağılanıyor.

Dolayısıyla da hem yapılan müdahaleler normalleşiyor hem de halk öğretilen çaresizliğine hapsediliyor.

Kıbrıs ile Türkiye arasında olması gereken saygın ve onurlu bir ilişki reddedilip, bunu talep edenler “hain” ilan edilerek her iki halk arasında itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.

Dünkü su borularının tamiratının bitirilmesi töreninde yapıldığı gibi halka hakimiyetin kimde olduğu hatırlatılıyor ve iradesi yönlendirilmeye çalışılıyor.

İradesine sahip çıkanların gücü de iki halk arasındaki gönül bağı kullanılarak zayıflatılmaya çalışılıyor.

KKTC’nin tanıtılması gibi, iki devletli konfederasyon gibi mümkün olmayan modellerle algı yaratılarak halk federasyon isteğinden uzaklaştırılıyor.

Çünkü amaç çözüm değil, sadece var olan statükonun sürmesidir.

Ancak sürerken de hakimiyetin tamamen Türkiye yönetiminde olması isteğidir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hayal edilen şey,

Bir Cumhurbaşkanı var ama yetkisi yok.

Bir hükümet, bir meclis var ama yok.

İstenilen budur .

Uluslar arası hukuka ters düşemeyecekleri için, ulusları oyalarken, içteki yapıda tamamen hakimiyet kurma çabasıdır.

Dolayısıyla da uslu uslu söz dinlemek yerine kendi halkını ve evrensel değerleri savunan yöneticileri itibarsızlaştırma, siyasetten yok etme çabaları da bundandır.

Gerçi hiçbir zaman dünyaya bakış penceremiz aynı olmasa da rahmetli Denktaş’a kendi inandığı yoldan dönmediği için de saygı duydum hep.. Zaten rahmetliyi itibarsızlaştırma ve siyasetten silme operasyonu da sırf söz dinleyen uslu çocuk olmayışındandı.

Bu tutum hiç değişmedi ve geçmişten bu güne kadar bir çok siyasetçimize uygulandı.

Şimdi de sırada Sn. Akıncı var.

Doğruları savunuyor .

Savaş değil barış,

Çatışma değil uzlaşı,

Şiddet değil hoşgörü,

Biat değil özgürlük,

Bağnazlık değil çağdaşlık,

Tek doğru değil çoğulculuk ve demokrasi diyor.

Kararlılık ile davasından vaz geçmiyor.

Yani uslu uslu söz dinlemiyor.

O yüzden de statükonun amacına hizmet etmiyor.

Dolayısıyla da itibarsızlaştırılıp, devre dışı bırakılmalı diye düşünülüyor.

Ve ne yazık ki, bu güne kadar oluşan yapıdan memnun olmayan, bu yapıya isyan eden kişilerin bir bölümü de boykotun çare olduğunu düşünerek sandığa gitmeyeceğini açıklıyor?

Peki sandığa gitmediğimizde, bu sistemin yaratıcıları demokratik davranarak ,

“aaa halk bizi reddediyor, biz çekilelim onlar istedikleri gibi yönetsinler” mi diyecekler?

Halkın yarısından fazlasının seçtiği iradeyi yok sayıp, saygı duymayanlar, boykot edenlere demokrasiyi mi emanet edecekler?

Hayır.

Ne özgürlük, egemenlik, demokrasi gibi haklar altın tepside sunulur,

Ne de bunların kavgası ipek eldivenlerle verilir?

Hak ettiğin değerleri mücadele ettiğin oranda kazanırsın.

Örgütlenerek.

Direnerek ve mücadele ederek.

Kendini ister boykot ile sakladığın, isterse sandığa giren bir oy olarak görmeyip, mücadelenin her aşamasında ilmek ilmek dokunan halkın bir ilmeği olarak gördüğün zaman kazanırsın.

O yüzden bu mücadelede bir “REY” olma, iradene sahip çıkan BİREY ol …