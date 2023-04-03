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Ayşegül Garabli yazdı... Bakan kim? Takan Kim?

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Ayşegül Garabli yazdı... Bakan kim? Takan Kim?
Ayşegül Garabli yazdı... Bakan kim? Takan Kim?

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı imzaladılar.

Adı “İşbirliği Anlaşması” ama gerçeği ast-üst ilişkisinde talimatlar zinciri.

Şimdi böyle dedim diye bizim bakanlarımız, bakmayanlarımız kızacaklar ama gerçek bu.

Mesela bu metin, işbirliği içinde mi hazırlandı, yoksa gelen hazır metine başbakan sadece imza mı attı?

“İşbirliği” işin neresinde mesela?

Yetki kimde?

Yetki demişken, yazarken en zorlandığım yer burası.

İnanın, bazen  “yetkililer” yazmam gerekiyor ve ben bu kelimenin yerine ne yazacağımı bulamıyorum.

Mesela bu “ İşbirliği Anlaşmasının” maddelerinden biri de

“700 Öğrenci kapasiteli 7 yıllık eğitim verecek olan Gazimağusa İlahiyat Koleji projesi yapılacak” maddesi.

Gel de şimdi KKTC Milli Eğitim Bakanı için “yetkili” yaz !!

 

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: “Bakan kim takan kim” - Ayşegül Garabli

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