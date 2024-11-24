Ayşegül Garabli yazdı... "Hiçbir Öğretmenin Hakkı Helal Değil"

Öğretmenler olarak biz, yıllarca evlatlarımıza memleketlerine sahip çıkmayı öğrettik ama ülkeyi yönetenlerin, Evlatlarımızı sahipsiz bırakacaklarını ön göremedik.

Yıllarca, adalet duygusu aşılamak istedik ama, adaletsiz ve partizan davranışlarla, işsiz ve aşısız bırakılacaklarına inanmak istemedik.

O kadar çok " vatan, bayrak" sözlerini duyduk ki, vatanperverliğin, özde değil de sözde olduğuna ihtimal vermedik.

Ama çocuklarını, işsiz, aşsız bırakıp, ya Rum tarafında çalışmaya ya da göç edip memleket hasretiyle yanmalarına sebep olmak, vatanperverlik değil.

Çocuklarını aşsız, işsiz bırakanlar bilsin ki, hiç bir öğretmenin hakkı, kendilerine helal değil. Tabi ki inançları siyaseten değil, gerçekse !!!

Bu gün "çiçekli, böcekli" sözlerle öğretmenler gününü kutlayanlara, eşini trafik kazasında kaybetmiş ve iki çocuğuyla işsiz, aşsız bırakılmış bir yavrumun isyanını okumayı tavsiye ediyorum.

Okusunlar ki, vicdanlarını sorgulasınlar.

Zarif Hüseyin Palu ( Zarif Ceylangüden)

Güzelyurt'un bir evladı ve yaşadığı işini paylaşmış.

Umarım okuyunca vicdanlar sorgulanır diyorum.

Ve merhametlerinden şüphe duymadığım, Mahmut Özçınar , Ziya Öztürkler , Menteş Gündüz ve Kemal Kayan 'a sesleniyorum:

Elinizin yettiğini, sözünüzün geçtiğini biliyorum, bölgenizin/ bölgemizin bu çocuğuna ve onun yavrularına yardım eli uzatmak boynumuzun borcudur.

Bunu geleceğe dair çocuklarına umut aşılamış ama onlara karşı mahcup edilmiş bir öğretmenin ricası diye düşünün lütfen.

İşte O isyan, kırgınlık, kızgınlık ve çaresizlik sözleri!!!!

Hiçbir zaman yanındayız diyenlerin samimiyetine İNANMAYINIZ.

Bu yazıyı yazıp yazmamak için çok düşündüm hatta aylar var bazı durumlar içinde sabrettim ama artık sabrımın son demindeyim.

K.K.T.C'de işe girebilmek partizanlık ile alakalıdır desteklediğiniz bir parti başta ise işiniz ilk okul mezunu da olsanız (asla küçümsemem bunu belirtmemdeki amaç öğretim durumuna bile bakmazlar),Kamu sınavına girdi mi girmedi mi bakılmaksızın arkan sağlam ise hemen devlet işine giren.

Ama herhangi bir partiyi desteklemiyorsan istersen açlıktan öl senin olduğun tarafa bakmazlar.

Çoğu evde 3 kişi 4 kişi birden devlet dairesinde devlet işinde arka sağlam çünkü.

Ben 81 doğumluyum 7 yıllık evliyim.

2 çocuk annesiyim biri 1.5 yaşında diğeri 4 yaşında.

20 yıllık iş geçmişim var.

Son 2 sezon oldu işsiz olduğum için sezonluk olarak mecburen Güney Kıbrıs'ta çalışıyordum.

28 Haziran günü eşimi talihsiz bir biçimde trafik kazasında kaybettim.

2 Evladım yetim kaldı ben 5 ay oluyor işsizim.

Çok ağır günler geçirmemize rağmen bir yerden yine başlayıp işe girmem gerekiyor.

Evlatlarımın geçimi, özel ihtiyaçları, eğitimleri ve gelecekleri için onlara hem anne hem de baba olmak zorundayım.

Omuzlarımdaki yük 2 katı artmasına rağmen bir çok yere iş için başvurdum eş, dost arkandayız diyenlere öncelik olarak aradım mesaj attım durumum belli zaten yüreği olan, insan olan zaten beni anlar diye utanmayı bir kenara koyup birçok yere haber ettik eşimin ailesi seferber oldu bana bir iş bulmaları için özel bir durumum var çünkü eşim vefat etti ve 2 çocuğum var ama hiçbirinde zerre yürek yok hepsini baştan salarak ilgileneceyik denildi ama hep başka şahıslar işlere alındı çünkü biz X parti için koşturmadık bayrak sallamadık diye görmezden, duymazdan, bilmezden gelindik...

Yani demem o ki lanet olsun böyle DEVLETE böyle düzene.

Sizden sadece kendim için değil YETİM KALAN EVLATLARIM İÇİN bir iş istedim ama KALPSİZMİŞSİNİZ.

Özel bir şirkette iş bulabilirim ama saatleri uzun 5'e 6 ya kadar c.teside benim evlatlarıma o saate kadar bakabilecek biri maalesef yok.

Eşimin annesi ve babası ben en azından 15.30'a kadar çalışsam c.tesi olmasa idare edebilirler. Evlatlarını zamansız kaybettikleri için onlarda iyi değiller çünkü.

4 yaşında olan Eylül'üm en azından 12.30'a kadar okulda Deniz'imi birkaç saat idare edebilirler onlara da çok yük olmak istemiyorum ama maalesef bana devletin bağladığı 15.000 TL ile geçinmek zorunda kaldım.

YANINDAYIM diyenler hep laf kalabalığı HİÇ KİMSE YANIMDA OLMADI iş ile alakalı.

Her türlü bana destek olan eşimin ailesi, kendi ailem ve istisna olan canım arkadaşlarım iyi ki varsınız .

Allah'ım kimsenin yuvasına, ailesine ateş düşürmesin çünkü ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR...

Daha ağır daha acımasız sözler yazardım ama BEN BİR ANNEYİM...