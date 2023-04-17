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Ayşegül Garabli yazdı... "Uzun eşek"

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Ayşegül Garabli yazdı... "Uzun eşek"
Ayşegül Garabli yazdı... "Uzun eşek"

“Koskoca” ana muhalefet partisi ,eğmiş başını uzuneşek oynuyor.

Üç, beş vekili bulunan partiler, ise  “aldım, verdim, ben seni yendim” diye diye üstlerinden atlıyor.

Ama öyle boş atlamıyor.

Halktan koparabildiklerini karşıya aktarıyor.

Allah ne verdiyse satıyor.

Hükümetteki iki minicik parti satıyor, böyyükk ortak koltuk da gitti mi diye gözünü koltuktan ayırmıyor.

Koskoca muhalefet parti de “toplanıyor da toplanıyor”.

Toplanıyor ama bir türlü toparlanamıyor.

Egosu izin vermediği için kimselerle de bir araya gelemiyor.

Ama hakkını yemeyelim, bir sürecin sekteye uğratılması gerektiğinde herkesi yanına alıp, toplanıyor da toplanıyor.

Bırakın uzakları, yakın geçmişte çok net görmedik mi?

Halkı, halkın iradesi ile oluşmuş meclisi ve ülkenin tüm sivil toplum örgütlerini hiçe sayarak, ülkeye , halkın topraklarına, izinsiz külliye yapılıyor diye halk isyan ettiğinde , ana muhalefet, tüm isyan eden partileri, Sivil Toplum Örgütlerini ve sendikaları yanına alarak toplantılar yapmadı mı?

Toplandılar, toplandılar ve yine toplandılar ama onlar toplanırken, atı alan Üsküdar’ı geçti.

Hatta TC Cumhurbaşkanı yardımcısı, hemen toplantılar sonunda adaya geldi, Külliyede yaptığı basın toplantısında, “ Külliyeye karşı çıkanlar karşısında Türkiye Cumhuriyeti’ni bulur” dedi. Ele güne ayıp olmasın diye KKKTC yi de ilave etti.

Ne oldu?

Minik fare kükredi, fareden korktu kedi.

Ana muhalefet, Fuat Oktay gittikten sonra facebooktan “bu kabul edilemez” diye kükredi.

Eleştirildiklerinde de, “eleştirenler CTP düşmanlığı yapıyor” oluyor.

Tabi böyle bir ana muhalefet olduktan sonra, neden dursun ki , minicikler !!!

AKSA’ yı Özel Tim ve Polis eşliğinde Teknecik kontrol odasına da sokarlar, KIB-TEK’i AKSA’ya da verirler.

Hatta hızlarını alamayıp, Limanları, ne oldukları belli olmayan yabancılara ihalesiz de satarlar.

Hatta satın alacak kişilerin, Rum tarafına silah satan bir firma olduğu söylentileri ne koskoca “milliyetçi” miniciklerin umurunda.

Ne de halkın malının satılıyor olması ana muhalefetin.

KIB-TEK, AKSA’ya peşkeş çekiliyor.

CTP, yine toplantı çağrısı yapıyor.

Ama şartı var.

Her parti , her sivil toplum örgütü olmaz. Ayrıca CTP önderliğinde olacak.

İşte bu ego ve bu oyalama taktikleri ile bitti bu ülke.

O yüzden “ne sokak mecliste, ne de meclis sokakta.”

Sokak bağırıyor sesi duyulmuyor.

Meclis ise susuyor varlığı gözükmüyor.

Lafla olmuyor yani.

O yüzden CTP’ye  Mevlana’nın sözüyle seslenmek isterim :

 “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”

 

MAKALE: Uzun eşek !!!! - Ayşegül Garabli

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