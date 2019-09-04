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Aysel Bozkurt hayatını kaybetti

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Mağusa'nın sevilen isimlerinden 73 yaşındaki Aysel Bozkurt bugün hayatını kaybetti.
Aysel Bozkurt hayatını kaybetti

Mağusa'nın sevilen isimlerinden 73 yaşındaki Aysel Bozkurt bugün hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt'un cenazesi yarın Lala Mustafa Paşa Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Gazimağusa mezarlığında toprağa verilecek.

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