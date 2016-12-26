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Aysel Tuğluk gözaltına alındı

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Aysel Tuğluk gözaltına alındı
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, Diyarbakır'da hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Bölümü tarafından gözaltına alınan Tuğluk'un sağlık kontrolünden geçirildiği ve ardından Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.

HDP Genel Merkezi, Twitter üzerinden yapılan açıklamada Tuğluk'un gözaltına alınmasını "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi.Demokratik Toplum Kongresi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Tuğluk'un yanı sıra 5 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlara "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltiliyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Twitter hesabı üzerinden gözaltına alınanların isimlerini paylaştı. HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la birlikte çok sayıda HDP milletvekili ve parti üyesi tutuklandı ve gözaltına alındı.

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