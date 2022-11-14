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Ayşen Dağman hayatını kaybetti

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Ayşen Dağman hayatını kaybetti
Ayşen Dağman hayatını kaybetti

Emekli Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın eşi Ayşen Dağman yaşamını yitirdi.

Uzun süredir tedavi gören Ayşen Dağman Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Dağman, yarın Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

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