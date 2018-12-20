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Ayşen Gruda'nın kızı kötü haberi verdi

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Ayşen Gruda'nın kızı kötü haberi verdiHastanede tedavisi devam eden usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda sanatçının sağlık durumu hakkında yazılı açıklama yaptı.
Ayşen Gruda'nın kızı kötü haberi verdi

 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 

Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak, pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti.

Hastane, tüm imkanlarını seferber ederek son derece özenli bir bakım yürütmekte. Biz ailesi olarak her an başındayız. Tıbbı açıdan durumu detaylı bir şekilde doktorları tarafından açıklanacaktır. Başka hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Enfeksiyon riski olduğu için yoğun bakıma kimse alınamıyor. Ancak biliyoruz ki, bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyoruz.

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