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Ayşenur Arslan: Özellikle TMT Için Hayatını Kaybedenlerin Ailelerini Incittiysem Onlardan Özür Diliyorum

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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kıbrıs'ta EOKA terör örgütüne karşı kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik "illegal" ve suikastçı" nitelemesiyle ilgili eleştiriler sonrası geri adım attı.
Ayşenur Arslan: Özellikle TMT Için Hayatını Kaybedenlerin Ailelerini Incittiysem Onlardan Özür Diliyorum

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kıbrıs’ta EOKA terör örgütüne karşı kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik “illegal” ve suikastçı” nitelemesiyle ilgili eleştiriler sonrası geri adım attı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, canlı yayında terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını hedef aldı.

Arslan açıklamasında, “Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu” dedi.

Tepkiler sonrası bugün açıklama yapan Arslan, “Özellikle TMT için hayatını kaybedenlerin ailelerini incittiysem onlardan özür diliyorum. Çünkü asla söz konusu değil onları incitmek benim ne haddime zaten. Ben orada başka bir şey söyledim.” dedi.

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