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Ayşenur Balcı’dan radikal karar

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Ayşenur Balcı’dan radikal karar
İşte Benim Stilim'in en çok tartışılan isimlerinden biri olan Ayşenur Balcı'dan radikal karar!

Tarzı ve açıklamaları ile sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Ayşenur Balcı hayatında yeni bir sayfa açtı. 664 bin takipçisi olan Instagram hesabındaki tüm paylaşımlarıni silen Balcı, pişmanlığını dile getiren bir de yazı kaleme aldı.

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“Geçmişte yapmış olduğum bazı hatalarım oldu. Evet hayatımdaki birçok şey için pişmanım kısacası söylemek istediğim beni ‘iyilik ve doğrulukla’ bu yolda yalnız bırakmayan ve her zaman gücünü gölgesini hayatımda hissetmek istediğim… hayatımdaki geçmiş gelecek şimdiki zamanda olmasını dilediğim tek insan senden “Allah razı olsun Allah seni başımızdan eksik etmesin” herkesin hayatında bazı yeni sayfalar, dönüm noktaları vardır benimki de sensin ey güzel kalpli yürekli insan seni çok seviyorum Umur Yiğit Vanlı. İyilik mutluluk ve doğrulukla kalın…”

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