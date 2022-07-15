Aytaç Kardüz: TRT'nin 80 yaşında hayatını kaybeden efsane spikeri

Aytaç Kardüz dün denize girdiği sırada aniden fenalaştı.

Kardüz, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

Ölüm nedeni henüz bilinmeyen deneyimli spiker uzun yıllar yaşadığı Ankara'da defnedilecek.

TRT'den yapılan açıklamada, "TRT ailesinin kıymetli bir ferdini; Aytaç Kardüz'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sunumu ve bilgisiyle çok yakıştığı TRT ekranlarında uzun yıllar yer alan değerli spikerimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve TRT ailemize baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Kardüz'ün vefatı sonrası sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

1943'te Ankara'da doğan Aytaç Kardüz, Türkiye'nin en başarılı radyo ve televizyon spikerlerindendi.

Aytaç Kardüz, 1964-1994 yılları arasında TRT'de görev yapmıştı.

Kardüz TRT'nin vazgeçilmez yüzü olmuş, sesiyle haberlere hayat vermiş ve birçok spikerin yetişmesine de katkıda bulunmuştu.

Yıllar sonra TRT Haber'de kamera karşısına geçerek haberleri sunan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde kalıyordu.