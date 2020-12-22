Aytaç:Maliye Bakanını Adaletli Davranmaya Davet Ediyoruz

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Menteş Aytaç açıkalmalarda bulunarak Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u adaletli davranmaya davet etti.

İşte Başkan Menteş Aytaç’ın açıklaması;

Yeni kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin almış olduğu karar doğrultusunda Maliye Bakanlığı pandemi taşımacılığı işleri sadece KAR-İŞ’e verilmiştir. Bu durum özellikle turizm taşımacılığı yapan meslektaşlarımız tarafından büyük tepkiye neden olmuştur.

KAR-İŞ adına Fuat Topaloğlu, bilinçli bir şekilde kamuoyu yanıltılarak yapılan açıklamalarda, pandemi taşımacılığının daha önce Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’ne verildiği yönünde gerçek dışı bilgiler vermiştir.

Mart ayında başlayan pandeminin o dönem bu kadar büyüyeceğini kimse bilmiyor, tahmin bile etmiyordu. O dönemde bu riski sadece Salahi Depreli ve Mustafa Debreli almış ve karantinaya girecek insanları taşımışlardır. Daha sonra Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği olarak bizler, Maliye eski bakanı Olgun Amcaoğlu’ndan pandemi taşımacılığı ile ilgili yarı taşımacılığın derneğimize verilmesi konusunu sözlü olarak talep ettik. Bu doğrultuda en zor dönemde bu süreci göğüsleyen Salahi Depreli organizesinde, iki birliğin de üyelerinden hizmet alınarak yapılması için müdehale edildiği bize ifade edilmişti. Sadece turizimci olan ve hiç işi olmayan hem bizim üyelerimiz hem de KAR-İŞ üyeleri bu işi yapmaya başladı. Kaldı ki Mustafa Debreli’nin KAR-İŞ üyesi olduğunu da ayrıca belirtmek isteriz.

Fakat gelinen bu süreçte hükümetin değişmesinden ve yeni Maliye bakanın konuya net hakim olmadan yanlış yönlendirilmesi ile alel acele bütün pandemi taşımacılığı sadece KAR-İŞ’e verilmiştir. Ve geçim kaynağı sadece turizm olan birçok meslektaşımız işsiz kalmıştır.

Bu durumda Fuat Topaloğlu’nun yapmış olduğu açıklama manidar olup, doğruyu yansıtmamaktadır. Ayrıca 9 ay sonra hak yerini buldu söylemlerine karşılık şahsının da içinde bulunduğu ve Ercan Havaalanı’nda tüm şehirlere yolcu taşımak için kurulan şirketi sadece o dönem yönetimde olan bazı kişi ve yakınlarının oluşturduğu, 5 kişiden oluşan KIBHAS şirketinde hak yerini bulmak adına KTTTB ve KAR-İŞ farketmeksizin tüm üye adına dürüstlüğünü görmek adına açıklama beklediğimizin bilinmesini isteriz. Mevzubahis dönemde neden kurulacak olan bu şirketi tüm üyelerden gizleyip, sadece kendinize mal ettiniz? Yalan yanlış açıklamalar gündemi değişmeye ve yanıltmış olduğunuz üyelerinizin gönlünü kazanmak yerine yıllardır süren haksızlığı ortadan kaldırmaya niye çalışmıyorsunuz. Yoksa sizin adaletiniz size dokunana kadar mı?

Adaleti savunan sözde KAR-İŞ yönetimini 12 yıldır tek el ve üyelerinin haklarını gasbederek kurmuş oldukları havaalanına taşımacılık yapan KIBHAS şirketini tüm üyelere açılmasını talep ederiz. Ayrıca bilinmesinide isteriz ki bizim için KTTTB – KAR-İŞ üyelerini hiç farketmez kamu taşımacılığı yapan herkes bizim meslektaşımızdır.

Ve hem pandemi taşımacılığında hem de tüm ortak taşımacılıkta hakları vardır. Bu sürçte Sayın Maliye Bakanımızı da vermiş olduğu kararı düzelterek adaletli olmasına ve her iki birliğe de adil olarak taşımacılığın verilmesine davet ediyor, ayrıca en kısa zamanda en doğru adım alacak olan tüm taşımacılığın ihaleye çıkması için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.