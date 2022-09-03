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Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası GG’nin

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Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası GG’nin
Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası GG’nin

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nı China Bazaar Gençlik Gücü kazandı.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibi Küçük Kaymaklı’yı 3-1 mağlup eden yeşil beyazlı ekip tarihte ilk kez düzenlenen kupanın sahibi oldu.

Karşılaşma sonunda China Bazaar Gençlik Gücü takımına kupa ve madalyalarını Dr. Ayten Berkalp ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe verdi.

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