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Aytuğ Türkan yazdı.. Niyet varsa pahalılığın önüne geçilir

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Aytuğ Türkan Kırbıs Gazetesi'nde yazdı.. Niyet varsa pahalılığın önüne geçilir
Aytuğ Türkan yazdı.. Niyet varsa pahalılığın önüne geçilir

Belki bir çoklarımız bilmiyoruz ama bizim1977 yılında geçen Mal ve Hizmetler (Denetleme ve Denetim) Yasamız var. Bu yasa ile Bakanlar Kurulu denetime tabi mal ve hizmetleri belirleyebilir.

Yani hükümet et, süt, tavuk, ekmek, yağ, bakliyat, yaş sebze meyve gibi temel tüketim maddelerini denetimli mal kapsamına alıp fiyatı üzerinde bir etki sahibi olabilir.

Bakanlar Kurulu bu kararı aldıktan sonra ilgili bakanlık denetime tabi bir malın satılabileceği azami fiyatı saptayabilir ya da denetime tabi bir malın satışından sağlanabilecek azami kâr yüzdeliğini belirleyebilir. İşte size fırsat.

Madem ki Başbakan da dahil bakanlar ve vatandaş herkes fahiş karlılık olduğunu söylüyor, hükümet bunun önüne geçecek argümana sahiptir ve bu adımı atabilir.

Temel tüketim maddeleri başta olmak üzere vatandaşın evinde kullandığı bir çok madde için bu yasa devreye konulabilir ve devlet fiyat satışlarını makul bir bantta tutabilir.

Böylelikle fahiş kar ortadan kalkar, hayat pahalılığı da bir nebze dizginlenebilir.

Haber Kaynağı: https://kibrisgazetesi.com/yazar/aytugturkkan/konu/niyet-varsa-pahaliligin-onune-gecilir/

 

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