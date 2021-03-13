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Aytun Çıray: AKP'nin oyu yüzde 17-20, MHP'nin oyu yüzde 4-6

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Aytun Çıray: AKP'nin oyu yüzde 17-20, MHP'nin oyu yüzde 4-6
Aytun Çıray: AKP'nin oyu yüzde 17-20, MHP'nin oyu yüzde 4-6

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, uluslararası bir kuruluş adına yapılan ankete göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 17 ile 20 arasında, MHP'nin oyunun ise yüzde 4 ile 6 aralığında olduğunu söyledi.

Telefonla yapılan anketlerde katılımcıların doğru yanıt veremediğini belirten Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda tüm anketler telefonla yapılıyor. Millet fişleneceğinden korkarak doğru yanıt veremiyor. Ama uluslararası bir kuruluş adına yapılan yüz yüze çalışmadaki gözlemsel verilere göre.. AKP %17-20 MHP %4-6 Diğerlerine gelince.. Sadece İYİ Parti geliyor demekle yetinelim.”

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