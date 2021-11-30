Ayvacık Eski Belediye Başkanı Erkan Avcı, Arter'i ziyaret etti

Ayvacık Eski Belediye Başkanı Erkan Avcı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Başkan İsmail Arter’in makamında gerçekleşen ziyarette belediyecilik konusunda tecrübelerin paylaşıldığı bir görüşme yapıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, çok uzun yıllardan beridir tanıdığı, Belediye Başkanı olmadan önce Belediyeler ile ilgili tecrübelerinden yararlandığı Samsun İlinin Ayvacık Belediye Başkanı Erkan Avcı’yı uzun bir zamandan sonra Gazimağusa’da görmekten mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin 7 yıllık belediye başkanlığı tecrübelerini de masaya yatıracaklarını ifade eden Başkan Arter, Erkan Avcı’nın da eski bir Gazimağusalı olduğunu söyledi.

Ayvacık Eski Belediye Başkanı Erkan Avcı da konuşmasında, Belediye Başkanı İsmail Arter ile tanışıklıklarının uzun yıllara dayandığını, kendisinin de KKTC vatandaşı olduğunu ve 3 oğlunun DAÜ mezunu olduğunu söyledi. Samsun Ayvacık’ta 4 dönem belediye başkanlığı 5 yıl bakan danışmanlığı, 9 yıl Fransızca öğretmenliği ve 2 kez de Türk Belediyeler Kanunu Komisyon Üyesi olarak görev yaptığını ifade eden Avcı, TC devleti adına 5 AB üyesi ülkede yerel yönetim konusunu incelediğini aktardı. Avcı, “Sayın Başkan İsmail Arter’in aldığı belediye ile bugün bulduğum Belediye arasında fark gördüm” diyerek, Başkan İsmail Arter’in güvenilir, şahsiyetli, vefalı ve kadirşinas kişiliğinin belediyecilik anlayışıyla birleştiğinde Gazimağusa’da gözle görünür bir değişim gerçekleştiğini söyledi. başkan İsmail Arter’in kanayan yara olan Maraş bölgesinde yaptığı çalışmaların her türlü çalışmanın üzerinde olduğunu kaydeden Avcı, bu çalışmaların Kıbrıs Maraş davasına büyük katkı sağladığını gördüğünü belirtti.

“Başta kendileri, aile efradı, çalışma arkadaşları ve Gazimağusa halkına en içten sevgilerimi sunarım.” diyen Avcı, “Belediye Başkanı İsmail Arter’e hem özel hayatı hem görevinde daha üstün başarılar dilerim. Kendisi bizim ezeli ve ebedi dostumuzdur, Kıbrıs’taki dostlarımız bunu böyle bilmelidirler.” diye konuştu.