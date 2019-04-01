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Ayvasıl katliamının en küçük kurbanı Ayşe İbrahim, cuma günü toprağa veriliyor

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Ayvasıl (Türkeli) köyünde 1963’te bazı Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere karşı yaptığı katliamın en küçük kurbanı olan 10 yaşındaki Ayşe İbrahim, cuma günü Tekke Bahçesi’nde toprağa veriliyor.
Ayvasıl katliamının en küçük kurbanı Ayşe İbrahim, cuma günü toprağa veriliyor

Ayşe İbrahim, saat 10.00’da Küçükkaymaklı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Tekke Bahçesi’ne defnedilecek.

TAK muhabirinin, kayıpların bulunması çalışmalarıyla tanınan Yenidüzen yazarlarından gazeteci Sevgül Uludağ’dan aldığı bilgiye göre, nenesi Ayşe Hasan Buba’yla birlikte öldürülen Ayşe İbrahim, Ayvasıl’daki katliam kurbanı 9 kişiyle toplu mezara gömülmüştü. 13 Ocak 1964’te Dt. Hüsrev Dağseven tarafından İngiliz askerleri eşliğinde açılan mezarlardaki naaşlar Tekke Bahçesi’ne, toplu mezarlardan çıkarılan diğer kayıp Kıbrıslı Türklerle birlikte defnedilmişti.

Tekke Bahçesi Şehitliği’nde yapılan kazılarda çıkarılan kayıp şehitlerden 8’inin kalıntıları kimliklendirilerek 22 Ocak 2018’de ayrı mezarlarına defnedilirken, DNA testi o dönemde sonuçlanmayan Ayşe İbrahim’in işlemleri, ancak yakın geçmişte tamamlanabildi.

Ayşe İbrahim’in bütün ailesi halen Avustralya’da yaşıyor.

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