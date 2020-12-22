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Ayvasıl Şehitleri Anıldı

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Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında, Ayvasıl köyünde 23 Aralık 1963’te katledilen 21 Kıbrıslı Türk, törenle anıldı.
Ayvasıl Şehitleri Anıldı

Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında, Ayvasıl köyünde 23 Aralık 1963’te katledilen 21 Kıbrıslı Türk, törenle anıldı.

Ayvasıl (Türkeli) Şehitleri için düzenlenen tören Türkeli köyündeki Ayvasıl Şehitliği’nde yer aldı.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Toplaoğlu, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri, siyasi parti ve derneklerin temsilcileri katıldı.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve şehit ailelerinin de hazır bulunduğu tören, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uygun olarak yapıldı.

Çelengin şehitliğe sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

AÇMAN: “İNSANLIK SUÇUNUN 57’NCİ YIL DÖNÜMÜ”

Törende Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Açman konuşma yaptı.

Açman konuşmasında, bugünün dünyanın ve Barış Gücü’nün gözleri önünde işlenmiş bir insanlık suçunun 57’nci yıl dönümü olduğunu söyledi.

Barış ve huzur içinde yaşanılan günlere gelinmesinde canlarını feda eden şehitlerin mücadelesinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Açman, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakkını kullanarak adaya yaptığı Barış Harekâtı ile hem Türklerin hem de Rumların can ve mal güvenliğini tesis ettiğini ve Türk askerinin adada devam eden barışın tek güvencesi olduğunu anlattı.

“GEÇMİŞİ UNUTMAYIZ AMA KİN VE NEFRET İKLİMİNİN SONSUZA DEK SÜRDÜRÜLMESİNİ DE İSTEMEYİZ”

KKTC’den ödün verilmeyecek, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğüne dayalı bir ortamın sağlanması halinde kalıcı bir anlaşmanın olabileceğine inanç belirten Açman, “Geçmişi unutmayız ama kin ve nefret ikliminin sonsuza dek sürdürülmesini de istemeyiz” dedi.

Açman, onurlu ve yaşayabilir bir çözüm için gayret göstermenin herkesin öncelikli görevi olduğunu ve iki devletli bir çözüm için çaba sarf etmeye devam edeceklerini söyleyerek, “Toprağımızdan, bayrağımızdan ve de devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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