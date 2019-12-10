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Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği, “Ayyanni” konulu fotoğraf yarışması ve sergisi düzenliyor

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Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği, “Ayyanni” konulu fotoğraf yarışması ve sergisi düzenliyor.
Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği, “Ayyanni” konulu fotoğraf yarışması ve sergisi düzenliyor

Katılımcılar eserlerini, en geç 10 Ocak tarihine kadar çalışma saatleri içerisinde (6 iş günü ) Özatay Fotoğrafçılık Kermiya Şubesi’ne teslim edebilir.

Ödül alanların açıklanmasının ardından 27 Ocak’ta AKM’de ödül töreni düzenlenecek, eserler 31 Ocak’a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Dernekten yapılan açıklamada,  “geleneksel hale getirilmesi amaçlanan yarışma ve serginin amacı, Kıbrıs’ta Baf Kazasına bağlı en büyük Türk köyü olan Ayyanni’nin (Aydın) adını daha çok duyurmak, Ayyanni’yi tüm karakteristiğiyle daha profesyonel bir gözle, fotoğraflarla tanıtmak ve Ayyanni köyünün değerlerini tanıtmak” denildi.

Açıklamada, “Ayyanni Fotoğraf Yarışması Sergisinin 15 yaşını doldurmuş KKTC vatandaşlığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olacağı” kaydedildi.

Yarışma ve ödüllerle ilgili bilgi https://www.facebook.com/groups/1981331742155859/ adresinden temin edilebilir.

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