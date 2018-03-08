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Az daha gözünden oluyordu!..

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Az daha gözünden oluyordu!..
Yenişehir Bölgesinde, Şehit Ecvet Yusuf Caddesindeki yol çalışmaları esnasında yol içerisinde bulunan, bir taş, az daha bir vatandaşı gözünden ediyordu.

Taner ULUTAŞ

Cadde üzerinde,üstü açık arabası ile seyrederken, yol onarımından dolayı yol içerisinde bulunan bir taşın sekerek bir vatandaşın yüzüne çarparak yaralanmasına neden olduğu öğrenildi.

Sosyal medyadaki paylaşmında yaralanan vatandaş, yaptığı açıklamada, kim ise bu yolları yapana aferin be. Yenişehir ışıklarındaki ne olduğu belirsiz yolda başıma gelen olayda, seyir halindeyken camıacık olan aracımın içine, bitmek bilmeyen yol çalışmasının düzensiz bir şekilde yapılmasından dolayı, yol ortasındaki yüzlerce taş parçasından biri fırlayarak az daha gözümü çıkartıyordu dedi.

Gözüm kör olsaydı, kim karşılayacaktı bunu. Araç kayıt dairesine aracımın seyrüsefer işini halletmek için giderken başıma bu geldi diyen vatandaş, araç kayıt dairesinin aracıma 5 Kg. fazla ağırlık yazdığına ve bunun karşılığında, 4 yıl boyunca her yıl  250 TL fazla ödediğime mi yoksa yoldan fırlayan taş ile az daha gözümden olacağıma mı yanayım ifadesinde bulundu.

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