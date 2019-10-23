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Az kalsın canından olacaktı! Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl?

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Evde çalan telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip düşen usta sanatçı Muazzez Abacı, hastane odasını Gel Konuşalım ekibine açtı.
Az kalsın canından olacaktı! Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl?

Önceki gün evde çalan telefona yetişmek için düşen ve ayağını kıran Türk müziğinin önemli ismi Muazzez Abacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Abacı’nın doktoru Murat Mert, “Kırık tedavisi uygulandı ve ayak alçıya alındı.

Alçı 4 hafta kalacak, daha sonra fizik tedaviye geçilecek” dedi.

Hasta yatağından sevenlerine mesaj gönderen Abacı ise “En kısa sürede sahneye çıkacağım, ameliyata da şarkı söyleyerek girdim” dedi.

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