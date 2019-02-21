  • BIST 102.494
  • Altın 226,876
  • Dolar 5,3255
  • Euro 6,0377
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Az uyuyanlara kötü haber: Kalp-damar hastalığı riski artıyor!

» »
Daha önce Avrupa Kardiyoloji Topluluğu tarafından yapılan, "6 saatten az uykunun kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini yüzde 11 oranında arttırdığı" şeklindeki açıklamayı destekleyen bir çalışma sonucu da Amerika'dan geldi.
Az uyuyanlara kötü haber: Kalp-damar hastalığı riski artıyor!

Daha önce Avrupa Kardiyoloji Topluluğu tarafından yapılan, "6 saatten az uykunun kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini yüzde 11 oranında arttırdığı" şeklindeki açıklamayı destekleyen bir çalışma sonucu da Amerika'dan geldi. Uzmanlar, yetersiz uykunun kalp-damar hastalıklarında riski arttıran enflamatuar beyaz kan hücrelerini arttırdığını ortaya koydu.

Amerikalı uzmanlar, enflamatuar beyaz kan hücrelerinin uyku düzenini bozarak kardiyovasküler rahatsızlığa zemin hazırladığını bir kez daha gösterdi. 

ScienceDaily haberine göre, Massachusetts Hastanesi'nde görevli uzmanlar, yetersiz uykunun, damar tıkanıklığının başlıca nedenlerinden biri olduğu bilinen enflamatuar beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırdığını keşfetti. 

Filip Swirski liderliğinde yapılan araştırmada, gürültü veya rahatsızlık nedeniyle sürekli uyanan birinin deneyimine benzer şekilde, uykunun üst üste bölünmesine genetik olarak programlanmış fareler kullanıldı. 

“DAHA FAZLA ENFLAMASYONA VE KALP HASTALIĞINA YOL AÇTIĞINI KEŞFETTİK" 

Süreç içinde farelerde, normal uyuyan cinslerine göre beyaz kan hücrelerinin artmasına yol açan kemik iliği kök hücrelerinin üretiminin neredeyse iki katına çıktığı gözlendi. 

Swirski, "Uykunun, kemik iliği enflamatuar hücrelerinin üretiminin ve damar sağlığının düzenlenmesine yardım ettiğini, diğer taraftan enflamatuar hücre üretiminin kontrolünü bozduğunu, daha fazla enflamasyona ve daha fazla kalp hastalığına yol açtığını keşfettik" değerlendirmesini yaptı. 

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada ayrıca beyinde hipotalamusda üretilen ve uykunun düzenlenmesinde rolü bulunan hipokretin hormonunun, beklenmedik biçimde beyaz kan hücrelerinin üretiminin kontrolünde rol oynadığı tespit edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hemen vazgeçin: Bu hatalar besin değerini düşürüyor21 Şubat 2019 Perşembe 17:00
  • Planlı ameliyatlara yeniden başladı21 Şubat 2019 Perşembe 13:55
  • Sigaranın bilinmeyen bir zararı daha ortaya çıktı21 Şubat 2019 Perşembe 11:00
  • Kanser neden bu kadar arttı?21 Şubat 2019 Perşembe 10:54
  • Fransa'da grip salgını 2800 can aldı21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
  • 'Dur! Ben senin doktorunum'21 Şubat 2019 Perşembe 10:07
  • ‘Kızamıkta ciddi artış var’21 Şubat 2019 Perşembe 09:45
  • Sigara, renkleri görme kabiliyetini etkiliyor20 Şubat 2019 Çarşamba 22:30
  • Enerji içeceği hayatını mahvetti20 Şubat 2019 Çarşamba 21:16
  • Bağırsak kanseri gençleri de tehdit ediyor20 Şubat 2019 Çarşamba 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti