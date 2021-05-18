Az ve sık beslenilmeli, yemeklerden önce ve sonra su tüketilmemeli

Midenin içeriğini ince bağırsak kısmına normalden daha hızlı boşaltması olarak tanımlanan dumping sendromu, “hızlı mide boşalması” olarak da biliniyor.

Midenin içeriğini ince bağırsak kısmına normalden daha hızlı boşaltması olarak tanımlanan dumping sendromu, “hızlı mide boşalması” olarak da biliniyor. Mide baypas ameliyat geçirenlerde daha sık görülen bu sendromda mide bulantısı, karın krampı, şişkinlik, soğuk terleme gibi belirtiler görülebiliyor. Uzmanlar gün boyunca üç büyük öğün yerine beş ya da altı küçük öğün yenilmesini tavsiye ediyor. Beslenmede daha fazla lif tüketilmesini öneren uzmanlar, yemeklerden önce ve sonra 30 dakika içinde sıvı içilmemesini öneriyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Özden Örkcü, Dumping sendromu ve türleri konusunda bilgi verdi, tavsiyelerde bulundu.

Mide ameliyatı olanlarda daha sık görülüyor

Midenin içeriğini ince bağırsağın ilk kısmına normalden daha hızlı boşaltması olarak tanımlanan dumping sendromunun hızlı mide boşalması olarak bilindiğini kaydeden Özden Örkcü, “Dumping sendromu olan kişiler mide bulantısı ve karın krampları gibi semptomlar yaşarlar. Bu belirtiler, ince bağırsağınızın midede düzgün sindirilmemiş gıdalardaki besinleri emememesi nedeniyle ortaya çıkar. Mide baypas ameliyatı gibi belirli mide ameliyatı türleriniz varsa dumping sendromu olma olasılığınız daha yüksektir.” dedi.

Erken dumping, yemekten 30 dakika sonra ortaya çıkıyor

Dumping sendromunun erken ve geç dumping sendromu olma üzere iki spesifik türü olduğunu kaydeden Özden Örkcü, erken dumping sendromunun genellikle bir yemeği bitirdikten sonraki 30 dakika içinde ortaya çıktığını kaydederek erken dumping sendromunun belirtilerini şöyle sıraladı:

- Mide bulantısı

- Kusma, ishal veya karın krampları

- Şişmiş hissetmek

- Zayıflık

- Baş dönmesi

- Soğuk terleme

Geç dumping sendromu, 2-3 saat sonra ortaya çıkıyor

Özden Örkcü, geç dumping sendromunun ise yemekten 2-3 saat sonra ortaya çıktığını belirterek dumping sendromunun belirtilerini aşağıdaki şekilde sıraladı:

- Düşük kan şekeri (hipoglisemi)

- Zayıflık

- Soğuk terleme

- Baş dönmesi

- Hızlı veya düzensiz kalp atışı

Bu tavsiyelere dikkat!

Beslenme alışkanlıklarında yapılacak birkaç önemli değişiklik ile dumping sendromun semptomlarının hafifletilebileceğini belirten Özden Örkcü, aşağıdaki tavsiyeleri verdi:

- Gün boyunca üç büyük öğün yerine beş ila altı küçük öğün yiyin.

- Soda, şeker ve unlu mamuller gibi şekerli gıdalardan kaçının veya sınırlayın.

- Tavuk, balık, fıstık ezmesi ve tofu gibi gıdalardan daha fazla protein tüketin.

- Diyetinizde daha fazla lif alın. Beyaz ekmek ve makarna gibi basit karbonhidratlardan yulaf ezmesi ve tam buğday gibi tam tahıllara geçin. Ayrıca lif takviyeleri de alabilirsiniz. Ekstra lif, şekerin ve diğer karbonhidratların bağırsaklarınızda daha yavaş emilmesine yardımcı olur.

- Yemeklerden önce veya sonra 30 dakika içinde sıvı içmeyin.

- Sindirimi kolaylaştırmak için yutmadan önce yemeğinizi tamamen çiğneyin.

Yüksek kalorili yiyeceklere dikkat edilmeli

Bariatrik ameliyatın herkeste dumping sendromuna yol açmayacağını vurgulayan Özden Örkcü, kilo kaybına yardımcı olmayan yüksek kalorili ve besleyici olmayan yiyecek seçeneklerinden uzak durulmasını önerdi.

Özden Örkcü, “Kahvaltıda yağsız süt ve muzlu, buzlu gevrek tüketmek yerine 2 yumurta ve yarım muz tüketmelidir. Öğle yemeğinde tüketilecek tam buğday ekmek üzerine şarküteri hindi ve havuç ve kereviz çubukları, beyaz ekmek ve patates kızartması üzerine fıstık ezmesi ve jöleli sandviçten daha yararlı bir öğündür. Akşam yemeğinde ızgara tavuk, yarım tatlı patates ve buharda pişirilmiş brokoli tüketilmelidir. Atıştırmalık olarak protein bar, shake veya hafif yoğurt tüketilmesi tercih edilmeli ve atıştırmalık büfesi ve kuru meyve gibi öğünlerden kaçınılmalıdır. İçecek olarak su, tatlandırıcı ile kahve ve sıfır şekerli krema, diyet kola gibi sıvılar tercih edilmelidir.” tavsiyesinde bulundu.

Bariatrik diyet semptomları azaltabilir

Yağsız proteinli yiyecekler, tam tahıllar ve nişastalı olmayan sebzelerden oluşan bariatrik diyetin tercih edilmesinin dumping sendromunun semptomlarını önleyebileceğini ve azaltabileceğini kaydeden Özden Örkcü, tavsiyelerini sıraladı:

- Diyetinizdeki protein ve lif miktarını artırmak

- Her gün 5 ila 6 küçük öğün yemek

- Yemek sonuna kadar sıvı içmekten kaçınmak

- Yiyecek ve içeceklerde sofra şekeri gibi basit şekerlerden kaçınmak

- Yiyecek veya içeceklerin kalınlığını artırmak