Az yaşanan cinsellik kadınlarda menapoza yol açıyor!

Yeni yapılan araştırmalar orta yaş üzeri kadınlarda cinsel ilişki azlığının menapoza neden olduğunu ortaya koydu. Araştırmadan şaşırtıcı sonuçlar içeriğimizde!

Bilim insanlarının yeni araştırmalarına göre "kulan ya da kaybet" kuralı üreme özelliğimizde sahiden geçerli olabilir. Yapılan yeni araştırmalar cinsel aktivitelerde bulunan kadınların (cinsel ilişki, oral seks veya mastürbasyon), sık sık cinsel ilişki yaşamayanlara göre daha düşük menopoza girme olasılığına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Sık cinsel ilişki menapozun önüne geçiyor

2.936 kadından toplanan verilere bakıldığında, araştırmacılar haftalık cinsel aktivite bildiren kadınların, ayda bir kereden daha az seks yapan yaşıtlarına göre %28 daha az menopoz yaşama olasılığı vurguladı.

Kadınların cinsel ilişki sıklığının araştırıldığı ankete katılan ortalama olarak 45 yaşındaki kadınlardan son altı ay içinde cinsel eylemlere ne sıklıkta girdikleri ile ilgili soruları cevaplamaları istendi.

Cinselliği bırakmak menapozu hızlandırıyor

Çalışmanın bulguları, eğer bir kadın seks yapmıyorsa ve hamilelik şansı yoksa, vücudun yumurtlamaya yatırım yapmamayı 'seçtiğini' gösteriyor. Vücudunuz, hamilelik olasılığının azaldığına (seks eksikliği nedeniyle), enerjinizi ve kaynaklarınızı yumurtlama sürecinden ayırmayı seçiyor. Bu da menopoza giriş dönemini hızlanmasına sebep oluyor.