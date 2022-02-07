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Azerbaycan, 8 Ermeni Askeri İade Etti

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Azerbaycan, 8 Ermeni askeri daha ülkesine iade etti.
Azerbaycan, 8 Ermeni Askeri İade Etti

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, bugün 8 Ermeni askerinin iade edildiğini duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, iade edilen 8 Ermeni askerlerinin bir kısmının 16 Kasım 2021’de Kelbecer sınırında provokasyonda bulundukları gerekçesiyle Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan’ın Fransa ve Avrupa Birliği ile iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı konusunda yeni müzakereleri kolaylaştırmak amacıyla sekiz Ermeni mahkumu serbest bıraktığını söyledi.

FRANSA VE AB’DEN AÇIKLAMA

Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’ın 8 Ermeni askerini serbest bırakması ve tazminat ödemesi, Emmanuel Macron ve Nikol Pashinyan ile yapılan görüşmenin ardından olumlu gelişmelerin bir başka işaretidir” dedi.

Michel, “AB, bölgede istikrarı ve refahı destekliyor” dedi.

Macron, Fransa’nın serbest bırakılan Ermeni mahkumları almak için bir uçak gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Macron, Twitter hesabından “Bu operasyon için seferber olan askerlerimizin yanı sıra diplomatlarımıza da teşekkürler” yazdı.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, geçtiğimiz Kasım ayında, bir aydan fazla süren çatışmaların ardından Dağlık Karabağ bölgesinde barışı sağlamak için bir anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.

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