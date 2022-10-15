Azerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın resmen açılacak Yunanistan-Bulgaristan hattını “tarihi bir başarı” diye niteleyerek AB’ye doğal gaz ihracatını ikiye katlama sözünün arkasında olduklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bulgaristan temasları sırasında AB'ye mesajlar vererek enerji darboğazında ülkesinin güvenilir bir partner olduğunu vurguladı.

Azeri gazını Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a taşıyacak boru hattının Cumartesi yapılacak resmi açılış töreni için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Aliyev, AB ile yapılan anlaşma çerçevesindeAvrupa'ya doğal gaz ihracatını ikiye katlama taahhüdünün arkasında olduklarını söyledi.

Yunanistan-Bulgaristan Doğalgaz Bağlantı Hattını (IGB) "tarihi bir başarı” olarak nitelendiren Aliyev, yeni hattın Azeri gazının daha büyük miktarlarda Avrupa'ya ulaşması için bir fırsat olduğunu kaydetti.

TAP üzerinden taşınacak

182 kilometre uzunluğundaki IGB, Yunanistan'ın Gümülcine kentinden Bulgaristan'ın orta kesimlerindeki Stara Zagora kentine bağlanıyor. Hazar Denizinden çıkan gaz, IGB'ye ise Türkiye'den geçen Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden akacak. IGB'nin başlangıçta yılda üç milyar metreküp gaz taşıması, ileride kapasitenin 5 milyar metreküpe kadar çıkarılması öngörülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında tırmanan gerginlikte Nisan ayı sonunda Bulgaristan'a Rus gazının akışı kesilmişti. Azerbaycan ile, yıllık ihtiyacının yaklaşık üçte birine denk gelen bir milyar metreküplük gaz için anlaşması bulunan Bulgaristan, Bakü'den aldığı miktarı 500 milyon ila bir milyar metreküp artırmak istiyor.

Radev: Avrupa'nın enerji haritasını değiştirecek

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de IGB'nin sadece Bulgaristan değil, tüm Avrupa kıtası için önem taşıdığını belirterek "Bu hat, Avrupa'nın enerji haritasını belirleyici şekilde değiştiriyor” dedi.Radev, Perşembe günü Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya'daki sistem operatörlerinden, Azeri gazının söz konusu ülkelerdeki entegre şebekeler aracılığıyla taşınması teklifini içeren bir mektup aldığını belirtti. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, ülkesinin bu tür doğal gaz transferlerinde olanakları görüşmek üzere dört ülkenin katılacağı bir zirveye ev sahipliği yapabileceğini söyledi.