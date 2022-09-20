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Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti

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Azerbaycan, sınırdaki çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti.
Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonundan yapılan açıklamada, 12-14 Eylül'deki çatışmaların yaşandığı bölgede hayatını kaybederek arazide kalan Ermeni askerlerin cesetlerinin arandığı belirtildi.

Açıklamada, 95 Ermeni askerin cesetlerinin Azerbaycan Askeri Savcılığı çalışanlarınca incelendiği ve cesetlerde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı belirlendikten sonra Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla Ermenistan'a teslim edildiği bildirildi.

Ermeni askerlerin cesetlerinin karşı tarafa teslim edilmesine yönelik sürecin devam edeceği kaydedildi.

Azerbaycan, 17 Eylül'de 32 cesedi Ermenistan'a teslim etmişti.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan 80 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 207 olarak duyurdu.

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