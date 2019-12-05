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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti

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Azerbaycan, 9 Şubat'ta erken seçime gidiyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5'inci dönem parlamentoyu feshetti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in, erken genel seçimlerin 9 Şubat 2020'de yapılmasına karar verdiği duyuruldu.

Euronews'in haberine göre, iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) hafta başında parlamentonun feshedilmesi ve erken genel seçim yapılması için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurmuştu.

Başvuruyu Anayasa Mahkemesinin onayına sunan Aliyev, mahkemenin, parlamentonun feshedilmesinin anayasaya uygun olduğunu açıklamasının ardından söz konusu adımı attı.

Azeri yetkililer, erken seçimin yasama organını yenileme ve ekonomik reformları hızlandırmaya katkı sağlayacağını söyledi.

Aliyev, 2003 yılında babasının ölümünden kısa bir süre önce devraldığı görevi 16 yıldır sürdürüyor.

Bir sonraki parlamento seçiminin Kasım 2020'de yapılması öngörülüyordu.

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