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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, T.C Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'la bir araya geldi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün Bakü'de T.C Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşme yaptığı belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, T.C Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'la bir araya geldi

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da büyük önem arz eden Şuşa kentinde kontrolü sağlamasının ardından Aliyev, Çavuşoğlu ve Akar'la yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "8 Kasım'da İlham Aliyev, Türkiye Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti" dendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi, görüşmenin detaylarının daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığını söylemişti.

Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" diye konuşmuştu.

ÇAVUŞOĞLU: “BAYRAK GÜNÜ’NDE BAKÜ’DE OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Bakü'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Her zaman Bakü’de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ama bugün özellikle çok mutluyuz. Çünkü kahraman Azerbaycan ordusu Ali Başkumandanı zatıalinizin önderliğinde kadim Şuşa şehrini işgalci Ermenistan’dan geri almıştır. Dolayısıyla kahraman Azerbaycan ordusunu, başkumandan olarak sizi ve bu zor günlerde özellikle de Ermenistan'ın gönderdiği füzelere rağmen dik duran ve Ali Başkumandanının ve kahraman ordusunun arkasında duran kardeş Azerbaycan halkını canı gönülden tebrik ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da selamlarını özellikle iletmek isterim. Böyle bir mutlu günde, Bayrak Günü’nde burada Bakü’de olmaktan ayrıca mutluyuz."

Milli Savunma Bakanı Akar da Türkiye ve Azerbaycan'ı kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olan kardeş iki ülke olarak nitelendirdi.

İki ülkenin ebediyen "İki devlet bir millet" olduğunu ifade eden Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi, 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Can gardaşlarımız Azerbaycan Türkü’nün haklı davasında, bugün olduğu gibi yarın da gardaşlarımızla beraber olacağız. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılıkla birlikte buna da muktedir olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

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