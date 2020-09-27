Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Bazı köyler işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu işgal altındaki bazı köyleri kurtardı. Murovdağ'daki stratejik tepeler de kurtarılan bölgeler arasında. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Silahlı kuvvetlerimizin başarısı bizi sevindiriyor" dedi.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki bazı köyleri kurtardı. Murovdağ'daki stratejik tepeler de kurtarılan bölgeler arasında. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Silahlı kuvvetlerimizin başarısı bizi sevindiriyor" dedi.

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Çatışmalarla ilgili ilgili son bilgileri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov açıkladı.

Hacıyev, "Silahlı kuvvetlerimizin başarısı bizi sevindiriyor. İşgal altındaki bazı yerler kurtarıldı" dedi.

Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlattı. Tarat-Ağdam, Fuzulı-Cebrayil ve Murovdağı bölgelerinde Ermenistan'ın işgali alında olan stratejik tepelerin alınması için harekat devam ediyor.

Operayona ilişkin detayları Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov verdi. Eyvazov, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrol sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı.

Azerbaycan Seferberlik Birimi'den gelen açıklamada,"Bugün seferberliğe gerek yok. Ordumuz toprak bütünlüğünü koruyor" denildi.