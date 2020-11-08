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Azerbaycan: Dağlık Karabağ'ın Şuşa kenti işgalden kurtarıldı

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Azerbaycan: Dağlık Karabağ'ın Şuşa kenti işgalden kurtarıldı. Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi
Azerbaycan: Dağlık Karabağ'ın Şuşa kenti işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. 

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentini işgalden kurtardığını duyurmasından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi. 

Aliyev, açıklamalarına şöyle devam etti: "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimini taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."

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