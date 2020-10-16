Azerbaycan duyurdu: Ermenistan, roketle Nahçıvan’ı vurdu!

Azerbaycan, Ermenistan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad ilini vurduğunu duyurdu. Saldırıda ölü veya yaralı olmadığı belirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Dağlık Karabağ’da Ermenistan'ın kontrolünde olan Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

İmzalanan anlaşmalara göre Rusya ve Türkiye, Nahçıvan'ın garantör ülkeleri konumunda bulunuyor.

Geçen hafta yaptığı açıklamalarda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur" demişti. T24 yazarı Hakan Aksay, bu açıklamadan sonra Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin zaten Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı olduğuna dikkat çekmişti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Bakü'nün konu ile ilgili yaptığı açıklamadan sonra Twitter üzerinden, "Ermenistan, Nahçivan Özerk Bölgesi’ni vurdu. Bu, ateşle oynamaktır. Zira Türkiye, 1921’de imzalanan Moskova ve Kars anlaşmalarına göre Nahçivan’ın Rusya ile birlikte iki garantöründen biridir. Bu noktada MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Nahçivan ilgili önerisi de güncellik kazanıyor" değerlendirmesinde bulundu.