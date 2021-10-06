Azerbaycan, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı

Azerbaycan Hava Yolları, Bakü-Nahçıvan-Bakü uçak seferlerinde Ermenistan hava sahasının kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Azerbaycan Hava Yolları'ndan (AZAL) yapılan açıklamaya göre, Nahçıvan'a yapılan uçuş bugün Ermenistan hava sahası kullanılarak gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın bu adımla bölgede tüm ulaşım hatlarının açılmasında kararlı olduğunu gösterdiği ifade edilen açıklamada, ülkenin tüm sınır devletlerinin çıkarlarını karşılamakta olduğu kaydedildi.

Ermenistan hava sahasının kullanılarak yapıldığı uçuşlarda zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacağı; AZAL'ın Ermenistan ve İran hava sahaları da dahil tüm hava koridorlarını kullanacağı aktarıldı.

Azerbaycan, daha önce Karabağ sorunu nedeniyle Ermenistan hava sahasını kullanmıyordu.