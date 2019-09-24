Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: Azerbaycanlı bir asker hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ramin Abdulrehmanov isimli askerin, dün yanlışlıkla mevziler arasındaki alana girdiği ve Ermeni askerlerince vurulduğu bildirildi.
Açıklamada, hayatını kaybeden askerin naaşının güvenli şekilde tahliye edilmesi için Azerbaycan tarafının Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne başvuruda bulunduğu belirtildi.
Bakanlık, Ermenistan medyasının Azerbaycan ordusunun cephe hattında provokasyon yaptığı yönündeki iddialarını da yalanladı.
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