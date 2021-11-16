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Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yüksek

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Azerbaycan ve Ermenistan sınırında gerginliğin tırmandığı ve bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi. Ermenistan'ın Rusya'dan yardım istediği belirtiliyor.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yüksek

Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinden bir yıl sonra Azerbaycan ve Ermenistan sınırında tansiyonun yeniden yükseldi. Ermenistan Güvenlik Konseyi, Azerbaycan askerlerinin sınırda 4 Ermeni askerini vurduğunu açıklarken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Ermeni güçlerini Vardenis bölgesindeki hedeflere ateş açmakla suçladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da "geniş çaplı provakasyonları" bastırmak için askeri operasyonların devam ettiğini belirtti.

Bölgede gerginliğin devam ettiği haberleri gelirken Alman haber ajansı dpa, karşılıklı suçlamaların bağımsız kaynaklardan kontrol edilmediğine dikkat çekti.

Ermenistan Rusya'dan yardım istedi

Öte yandan Rus haber ajansı TASS, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı toprak bütünlüğünü korumak için Rusya'dan yardım istediğini aktardı.

Bir başka Rus haber ajarsı INTERFAX da Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, "Azerbaycan Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saldırdığı için Rusya'dan ülkelerimiz arasında 1987'de yapılan (ikili savunma) anlaşmaya istinaden Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü savunmasını istedik" dediğini bildirdi.

Rusya'nın Ermenistan'da askeri üssü ve Dağlık Karabağ bölgesinde de askerleri bulunuyor. Rusya'dan konu ile ilgili bir henüz bir açıklama yapılmadı.

Dağlık Karabağ savaşı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçen yıl meydana gelen ve 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında en az 6 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti. Azerbaycan, bu savaşta Ermeni güçlerini Dağlık Karabağ ve çevresinde 1990'lı yıllardan beri kontrol ettiği topraklardan çıkarmıştı. Azerbaycan'ın Türkiye'den de askeri destek aldığı savaş, Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle son bulmuştu. Ancak bölgede tansiyon düşmedi.

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