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Azerbaycan, Ermenistan'a Ait Dört S-300 Füze Sistemini İmha Etti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait dört S-300 füze sistemini imha ettiğini duyurdu.
Azerbaycan, Ermenistan'a Ait Dört S-300 Füze Sistemini İmha Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait dört S-300 füze sistemini imha ettiğini duyurdu.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, operasyonların başladığı 27 Eylül'den bugüne kadar Azerbaycan ordusunun imha ettiği ve ele geçirdiği Ermenistan silahlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.

Aliyev, 50 zırhlı piyade aracının imha edildiğini, 24'ünün ise ele geçirildiğini ifade ederek, 17 kundağı motorlu topun, 198 farklı kalibreli topun ve 58 havan topunun da imha edildiğini aktardı.

12 havan topunun Azerbaycan askerlerince çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, şunları kaydetti:

"53 tanksavar, 70 Grad, 2 Uragan, 2 Yars füze sistemi, 3 TOR, 5 KUB ve Krug, yaklaşık 40 OSA uçaksavar sistemi, 6 insansız hava aracı, 1 Elbrus balistik füze sistemi, 1 Toçka-U balistik füze sistemi, 8 radar aracı, 198 kamyon imha edildi. Bu araçlardan 15'i mühimmatla doluydu. 102 kamyon da ele geçirildi. Ermenistan ordusuna ait 4 S-300 füze sistemini de imha ettik. Bu sistemin fiyatı bellidir. Çok pahalı bir silahtır." 

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