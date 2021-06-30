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Azerbaycan, Ermenistan’a Sınır Hattının Belirlenmesi İçin İkili Görüşmelere Başlamayı Önerdi

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’a sınır hattının belirlenmesi konusunda ikili görüşmelere başlamayı önerdiklerini, bu konuda Erivan yönetiminden olumlu tepki beklediklerini söyledi.
Azerbaycan, Ermenistan’a Sınır Hattının Belirlenmesi İçin İkili Görüşmelere Başlamayı Önerdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’a sınır hattının belirlenmesi konusunda ikili görüşmelere başlamayı önerdiklerini, bu konuda Erivan yönetiminden olumlu tepki beklediklerini söyledi.

 

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 43. Toplantısı’nda konuşma yaptı.

 

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Bayramov, toprak bütünlüğünü yeniden tesis eden Azerbaycan’ın, egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığına saygı temelinde Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirme kararlılığında olduğunu kaydetti.

 

Bayramov, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması için bu temelde iyi komşuluk ilişkileri kurmaktan başka bir alternatif olmadığını vurguladı.

 

Ermenistan ile devlet sınırının 30 yıllık işgalin ardından kurtarılmasından sonra sınır boyunca kontrol altyapısı inşa ettiklerini bildiren Bayramov, “Ermenistan’a sınır hattının belirlenmesi konusunda ikili görüşmelere başlamayı öneriyoruz. Azerbaycan, Ermenistan’dan olumlu tepki bekliyor.” dedi.

 

Bayramov, Ermenistan’daki Azerbaycan karşıtı intikamcı ve nefret içeren söylemlerin ciddi endişe konusu olduğunu belirterek Ermenistan iktidar ve muhalefet temsilcilerini birleştiren bu tip söylemlerin zaten kırılgan olan normalleşme sürecini tehdit ettiğini söyledi.

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