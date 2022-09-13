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Azerbaycan: Ermenistan’ın amacı barış anlaşmasının imzalanmasını geciktirmek

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, askeri ateşelerin Ermenistan’ın geniş çaplı provokasyonu konusunda bilgilendirildiğini duyurdu.
Azerbaycan: Ermenistan’ın amacı barış anlaşmasının imzalanmasını geciktirmek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ermenistan, bölgelerimize ve birliklerimizin ikmal yollarına mayın döşeyerek bildiriye aykırı davranışlar sergiliyor” denildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan ile yaşanan çatışmalara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Mahmudov, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde akredite olan yabancı askeri ataşelere Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde gerçekleştirdiği büyük çaplı provokasyonlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

“Askeri ateşeler Ermenistan’ın geniş çaplı provokasyonu konusunda bilgilendirildi.

Ateşelere Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna ait mevzilere saldırmasının asıl nedeninin barış anlaşmasını imzalamayı ve kurtarılan bölgelerde yürütülen yeniden yapım çalışmalarını geciktirmek olduğu vurgulandı.

Temsilcilere Azerbaycan’ın 10 kasım 2020’de imzalanan üçlü bildirideki yükümlülüklerine uyduğu ve bölgede barış inşa etmeyi istediği bildirildi.

Ermenistan, bölgelerimize ve birliklerimizin ikmal yollarına mayın dikerek ifadeye aykırı davranışlar sergiliyor. Bu, Ermenistan’ın askeri bir macera ve intikam alma konumunda olduğunun açık bir kanıtıdır.

“Gerginlik, çatışma ve kayıplardan Ermenistan sorumlu”

Ateşelere, Kelbecer ve Laçın bölgelerinde, Ermenistan tarafından 2019-2021 yıllları arasında üretilmiş 1390 anti personel mayının tespit edildiği notu iletildi.

Bu tarihte üretilmiş olmalarına rağmen Azerbaycan ordusuna bağlı birlikler, kurtarılmış bölgelerde Ermenistan güçlerince gömülmüş toplam 7 bin 559 anti personel mayını, 2 bin 348 tanksavar mayın ve 10 bin 52 ağır silah tespit edederk etkisiz hale getirdi.

Brifingde, tarafımızca alınan misilleme önlemlerinin birliklerimizin ve aynı zamanda kurtarılan bölgelerde yeniden yapılanma çalışmalarına katılan sivillerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu özellikle vurgulandı.

Büyük çaplı provokasyonun yol açtığı gerginlik, çatışma ve kayıplardan Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğinin sorumlu olduğu bir kez daha ilan edildi.”

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