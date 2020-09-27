Azerbaycan: Ermenistan'ın savunma hattı kırıldı, 7 köy kontrol altına alındı

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar hakkında açıklama yayınlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun savunma hattının kırıldığını ve 7 köyün kontrol altına alındığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, "Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun savunma hattı kırıldı ve çatışma bölgesindeki 7 köy kontrol altına alındı" dedi.

Azerbaycan Genelkurmaya Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Ermenistan tarafından açılan ateş sonucunda 9 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Ermenistan: Azerbaycan'a ait 4 helikopter, 15 İHA, 10 tank ve zırhlı araç imha edildi

Ermenistan Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da 4 helikopter, 15 İHA, 10 tank ve zırhlı araç kaybettiğini belirtti.

Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, "Dağlık Karabağ Savunma Ordusu birlikleri, cephe hattının kuzey, güney ve güneydoğu yönlerinde savunma faaliyetleri yürütüyor düşmanın ilerleyişini önlüyor. Düşman, büyük can ve teçhizat kaybı yaşadı. Birlikler, Azerbaycan'a ait 4 helikopter, yaklaşık 15 İHA, 10 tank ve zırhlı piyade aracını imha etti" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Azeri tanklarının imha edildiği anın görüntülerini de paylaştı.