Azerbaycan ile Ermenistan arasında ipler yeniden gerildi

Bayramov, Ermenistan'ın Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaları uygulamadığını belirterek, "Ermeni oluşumlar, Karabağ topraklarından hala çıkarılmadı ayrıca mayın konusu, Azerbaycan için hassas sorun olarak geçerliliğini koruyor." dedi.

Rusya’yı ziyaret eden Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

“RMENİSTAN ANLAŞMAYA UYMUYOR”

Bayramov, Karabağ ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 ve 2021’de yapılan anlaşmalara değinerek, “Bu anlaşmalar, Ermenistan tarafından uygulanmıyor. Ermeni oluşumlar, Karabağ topraklarından hala çıkarılmadı ayrıca mayın konusu, Azerbaycan için hassas sorun olarak geçerliliğini koruyor. Ermeni tarafından verilen mayınların yer aldığı tarlalarla ilgili haritalar eksik ve bu her hafta trajik olaylara yol açıyor.” ifadelerini kullandı.

Laçın koridorunun insancıl amaçlar doğrultusunda Ermenistan tarafından kullanılmadığını vurgulayan Bayramov, “Azerbaycan’ın batı sınırları ile Nahçıvan Özerk Bölgesi arasında iletişim ve ulaşım koridorlarının açılması süreci gecikti.” dedi.

“ANLAŞMA İMZALAMAKTAN YANAYIZ”

Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması meselesine değinerek, şöyle devam etti:

*Azerbaycan, daha önce 5 temel prensip doğrultusunda anlaşma taslağını hazırladı ve Ermenistan tarafına sundu. Bunun ardından iki tur müzakere yapıldı. Barış anlaşmasına ilişkin üçüncü görüş paketini Ermenistan tarafına sunduk.

*Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması taslağı konusunda üçüncü tur müzakerelerin yılın sonuna kadar yapılmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz.

*Almatı Deklarasyonu ile Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü, bu konuda ilerlemek için iyi bir temeldir. Bu temelde ilişkiler iyileştirilebilir.

*Ermenistan ile mevcut sorunları çözmekten ve barış anlaşmasını imzalamaktan yanayız.

LAVROV: HAZIRLIK YAPILIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasının önemine işaret ederek, “Bu belgeler, ulaşım ve ekonomik bağlantılar üzerinde engellerin kaldırılması, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın belirlenmesi ve barış anlaşmasının imzalanması dahil tüm sorunların çözümü için sağlam ve güvenilir bir temeldir.” dedi.

Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformuna da değinen Lavrov, söz konusu formattaki toplantı için hazırlık yapıldığı bilgisini paylaştı.

Lavrov, “Kuzey-Güney” Uluslararası Ulaşım Koridoru Projesi üzerinde “yoğun” çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu, Asya ve Avrupa arasında faaliyet gösteren tüm nakliyeciler için önemli bir avantajdır. Burada ciddi tasarruf ve zaman ile finans açısından çıkar söz konusudur.” ifadelerini kullandı.