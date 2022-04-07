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Azerbaycan ile Ermenistan barış görüşmeleri için anlaştı

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Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış görüşmelerine başlama konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. Açıklama, Aliyev-Paşinyan görüşmesi sonrası Erivan'dan geldi.
Azerbaycan ile Ermenistan barış görüşmeleri için anlaştı

Ermenistan, Azerbaycan'la barış görüşmelerine başlama konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasında 2020 yılında Dağlık Karabağ nedeniyle yaşanan savaşın ardından üçüncü kez bir araya geldi.

Brüksel'deki görüşmenin ardından Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı, barış görüşmelerinin hazırlıklarına başlanması için dışişleri bakanlarına talimat verdi" denildi.

Açıklamaya göre, Paşinyan ve Aliyev bu ayın sonuna kadar bir ikili komisyon kurulması için anlaştı. Açıklamada, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırın çizilmesi" için oluşturulacak olan bu komisyonun ayrıca "bu sınır boyunca güvenlik ve istikrarın sağlanmasına ilişkin sorunları ele almakla yetkilendirileceği" ifade edildi.

AB umutlu

Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin buluşmasına ev sahipliği yapan Avrupa Birliği (AB), yapılan görüşmenin kalıcı barış yolunda atılan bir ilk adım olarak hizmet etmesini umduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu akşam doğru yönde önemli bir adım attığımızdan eminim. Elbette bu, her şeyin çözüldüğü anlamına da gelmiyor" dedi.

Aliyev ve Paşinyan, Brüksel'deki ilk görüşmelerini Aralık 2021'de gerçekleştirmişti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle yaşanan savaşta 6 bin 500'ten fazla insan hayatını kaybetti. Moskova'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması sonucunda Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolündeki toprakların önemli bir bölümünü geri alırken Rusya da bölgeye barış gücü konuşlandırmıştı.

Tansiyon yeniden yükselmişti

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin son dönemde yeniden yükselmesi, tarafların barış masasına oturma ihtimalinin düşebileceği endişelerine neden olmuştu.

Erivan ve Moskova geçen ay Bakü'yü Rus barış gücünün sorumluluğundaki bir bölgede ateşkes ihlali yapmakla suçlamıştı. Bu suçlamayı reddeden Bakü ise söz konusu bölgenin uluslararası hukukça tanınan Azeri topraklarının bir parçası olduğunu belirtmişti. Azerbaycan, üç Ermeni askerinin öldüğü çatışmalar sonucunda Dağlık Karabağ'ın Askeran bölgesinde yer alan ve stratejik öneme sahip olan Faruk köyünün kontrolünü ele geçirmişti.

Azerbaycan birliklerinin "barış gücünün sorumluluğundaki alana yönelik sınır ihlaline son verilmesi için" Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü birliğinden "somut adımlar" atmasını isteyen Ermenistan, bölgede "etnik temizlik" ve "yeni bir askeri gerginlikten" kaçınılması için uluslararası caydırıcılık mekanizmalarının etkin kılınması için de çağrı yapmıştı.

Erivan ayrıca "kapsamlı bir barış anlaşması amacıyla acilen görüşmelere başlanması" için Bakü'ye çağrıda bulunmuştu. Bakü ise bir yıl önce Ermenistan'la barış görüşmeleri başlatmayı teklif eden tarafın Azerbaycan olduğu yanıtını vermişti.

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