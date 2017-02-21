Azerbaycan lideri Aliyev, eşini yardımcısı olarak atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'yı cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak atadı. Atama, Eylül ayında yapılan referandum sonucunda anayasada yapılan değişiklikler sayesinde gerçekleştirildi.

Azerbaycan'da 26 Eylül 2016'da yapılan referandumla anayasada bazı değişiklikler yapılmıştı. Seçmenlerin yüzde 86,6'sının 'evet' oyu kullandığı referandumla, "cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı" ve "cumhurbaşkanı yardımcıları" makamları oluşturuldu.

Azerbaycan'da anayasa değişikliği referandumu

Yeni anayasaya göre bu makamlara atamalar ve görevden almalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkiler, dokunulmazlık hakkına sahip cumhurbaşkanı birinci yardımcısına geçiyor.

Anayasada yapılan değişiklikler ve referandumla başkanlık döneminin beş yıldan yedi yıla çıkarılması, Aliyev'in kontrolünü sıkılıştırması olarak yorumlandığından eleştirilmişti.

Babası ülkeyi 30 yıl yönetti

Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşini yardımcısı olarak ataması, muhalifleri tarafından ailenin yönetimdeki gücünü artırması olarak görülüyor.

Aliyev, komünist rejim sırasında ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkeyi yaklaşık 30 yıl boyunca yöneten babası Haydar Aliyev'den sonra ülkenin başına geldi.

Haydar Aliyev: Ölümden sonra yaratılan kült

2003 yılında göreve gelen İlham Aliyev, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkesinin istikrarını ve enerji açısından güçlenmesini sağladığını söylüyor.

Ancak Aliyev, özellikle Batı'da insan hakları ihlalleri ve muhalefete baskı uygulamakla suçlanıyor.

Aliyeva'nın ismi Wikileaks'te geçiyordu

İlham Aliyev'in yardımcısı olarak atadığı eşi Mihriban Aliyeva, Türkiye'ye çok sık resmi ziyaret gerçekleştiren isimlerden. (52) ise 2005 yılından beri iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi'nin bir milletvekili.

Mihriban Aliyeva, Türkiye'ye çok sık resmi ziyaret gerçekleştiren isimlerden.

Aynı zamanda İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in ismine kurulan vakfın da başında bulunuyor.

Güçlü Paşayev ailesinden olan Mihriban Aliyeva, çoğu zaman eşinin yerine geçecek kiş olarak görülüyor.

Göz doktoru olarak eğitim alan Mihriban Aliyeva'nın ismi Wikileaks'in sızdırdığı belgelerde geçiyordu.

Amerikalı diplomatlara ait yazışmalarda Aliyeva'nın çok sayıda estetik ameliyat geçirdiğinden bahsediliyor ve bu nedenle 'televizyonda, fotoğraflarda ve bire bir görüşmelerde yüzündeki tüm mimikler görülemiyor' yorumu yapılıyordu.